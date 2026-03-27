📰 Veja os destaques da semana na edição 1433 do jornal ‘A Semana’:



Pedro Ishi apresenta balanço da gestão nos 77 anos de Suzano

Ao completar 77 anos, Suzano teve as ações da administração municipal apresentadas em balanço pelo prefeito Pedro Ishi, que destacou conquistas já realizadas, obras em andamento e projetos previstos, além de reforçar a continuidade dos investimentos e das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento urbano.



Desconto no Suzano Music Festival

Estrutura do Suzano Music Festival será montada no Parque Municipal Max Feffer para receber quatro noites de shows com ingressos disponíveis em modalidade promocional.



Mogi participa de simpósio sobre primeira infância

Evento em Teresina reúne gestores e especialistas para discutir políticas públicas

Representantes da Prefeitura de Mogi das Cruzes participam do 11º Simpósio Internacional de Desenvolvimento da Primeira Infância, realizado em Teresina-PI. Evento reuniu gestores, pesquisadores e lideranças para debater políticas públicas, evidências científicas e estratégias voltadas ao bem-estar de bebês e crianças.



Itaquá lança programa aos jovens

O prefeito Eduardo Boigues apresentou o programa “Itaquá para o Mundo”, que oferecerá curso de inglês e intercâmbio.



“Em Evidência”, com Fabíola Pupo | César Souza Braga

O advogado e controlador geral de Suzano, César Souza Braga, conta sobre o início da sua vida pública e os seus anseios em deixar um legado para os seus filhos. Ele está “Em Evidência”, com Fabíola Pupo.



Festa de São Benedito terá 13 dias de celebrações em Mogi

A 147ª Festa em homenagem a São Benedito será realizada de 9 a 21 de abril no Largo do Bom Jesus, com programação religiosa, procissões, missas, shows e a tradicional quermesse.













Marcel Pupo