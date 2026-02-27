📰 Veja os destaques da semana na edição 1429 do jornal ‘A Semana’:



Megamutirão reforça zeladoria em Suzano

Equipes da Prefeitura executaram serviços de roçagem, capinação, tapa-buraco, limpeza de bueiros e sinalização viária.



Em Evidência”, com Fabíola Pupo | Dr. José Edson Campos Moreira

O professor e advogado tributarista, José Edson Campos Moreira, conta sua trajetória de mestre, sua sólida carreira no Direito Tributário e o amor pela família. Ele está “Em Evidência”, com Fabíola Pupo.



Oficina impulsiona artesãs da região do Alto Tietê. Ação reúne 30 mulheres para fortalecer a autonomia financeira

Trinta mulheres participaram, no sábado (21), da oficina de Educação Financeira promovida pelo Projeto Feiras de Artesanato Tradicional e Programa de Capacitação Profissional para Mulheres da Região do Alto Tietê, com trocas de experiências, reflexões sobre gestão do dinheiro e incentivo ao protagonismo nos próprios negócios.



Prefeita de Mogi entrega uniformes e abre creche no Botujuru

A inauguração do CEIM Prof.ª Antônia Thereza de Mello Oliveira, no Botujuru, marcou o início da entrega de mais de 445 mil peças de uniformes e 7,5 mil babadores a cerca de 45,5 mil alunos da rede municipal. A nova creche tem capacidade para até 200 crianças em período integral e já atende 159 estudantes.



“Saúde Itinerante” realiza 378 atendimentos em Suzano

Iniciativa levou consultas, exames, vacinação e serviços de prevenção



Glitter exige cuidados redobrados

Especialista do Centro Universitário Braz Cubas alerta que maquiagem artística e glitter podem causar alergias e lesões se não forem regularizados e aplicados corretamente.





