Unica Jundiapeba celebra 14 anos em clima carnavalesco

Com a alegria do Carnaval, a Unidade Clínica Ambulatorial (Unica) Jundiapeba reuniu alunos da Academia da Terceira Idade e familiares para marcar o início das atividades de 2026. A ação arrecadou 160 pacotes de absorventes para o Fundo Social e reforçou o papel da unidade como Centro de Especialidades Médicas.



Em Evidência”, com Fabíola Pupo | Glauco Ricciele

O professor e historiador Glauco Ricciele Prado Lemes da Cruz Ribeiro compartilha seus planos profissionais e seu profundo amor por Mogi das Cruzes. Ele está “Em Evidência”, com Fabíola Pupo.



Suzano: novo cronograma reorganiza coleta de lixo; Medida busca garantir regularidade no serviço para os munícipes

A Prefeitura de Suzano divulgou a programação da nova empresa responsável pela coleta domiciliar, com definição de dias e períodos para cada bairro, além de rotas diárias em áreas específicas e atendimento aos domingos na região central. A medida busca garantir regularidade e evitar acúmulo de resíduos.

Festival paulistano tem participação de Mogi das Cruzes

Evento gratuito reúne artistas convidados, DJs, oficineiros e cordelistas



Arena Mogi estreia com festival de pagode em março

Evento marcado para 22 de março, a partir das 14h, reúne Thiaguinho, Dilsinho, Bruno Diegues, Pagode do Canta e DJs da We Love Sunset em nova estrutura montada em Brás Cubas, pela A.R. Produções.



Suzano oferece curso de atuação

O Polo de Música e Audiovisual iniciou na quinta-feira (19) imersão em interpretação para cinema, com 20 vagas e encontros até 23 de abril, no Jardim Paulista.



Dragão Negro forma atletas e cidadãos

