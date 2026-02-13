📰 Veja os destaques da semana na edição 1427 do jornal ‘A Semana’:



IPTU 2026: envio dos carnês já começou em Mogi; Reajuste será apenas pela inflação, o menor dos últimos seis anos

A Prefeitura de Mogi das Cruzes iniciou a entrega dos carnês do IPTU 2026 para os munícipes, que terão reajuste apenas pela inflação, de 2,82%, o menor índice aplicado nos últimos seis anos. O pagamento à vista ou da primeira parcela em março garante descontos de até 10% para contribuintes em dia.



Em Evidência”, com Fabíola Pupo | Mauro Vaz

O empresário e Secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano, Mauro Vaz, conta sobre os seus planos pessoais e a sua carreira de sucesso. Ele está “Em Evidência”, com Fabíola Pupo.



Quarta-feira de Cinzas abre a Campanha da Fraternidade

Celebração também marca período de 40 dias de preparação para a Páscoa



Mogi Basquete supera Unifacisa

Raffael Menca lidera a vitória do Mogi Basquete sobre a Unifacisa por 67 a 61 no Hugo Ramos, com destaque para a defesa consistente e atuação dos demais jogadores da equipe.



Reforma Tributária exige adaptação

Celu Campolino, da Contamec, orienta empresários sobre ajustes e adaptações na fase inicial da Reforma Tributária para evitar riscos fiscais a partir de 2026.



Déborah Raffoul Ishi assume função no Conselho do Condemat+

A presidente do Fundo Social de Suzano, Déborah Raffoul Ishi, iniciou na sexta-feira (6) sua atuação como coordenadora adjunta do Conselho dos Fundos Sociais de Solidariedade do Condemat+, participando da 1ª reunião ordinária do ano e alinhando ações voltadas ao apoio a famílias em vulnerabilidade social.





Marcel Pupo