Mutirão de Empregos oferece 414 vagas em Mogi

Ação será realizada na segunda-feira (2), no prédio II da Prefeitura, das 9h às 13h

O Mutirão de Empregos acontece na segunda-feira (2), no prédio II da Prefeitura de Mogi das Cruzes, das 9h às 13h, com a oferta de 414 vagas destinadas a candidatos com e sem experiência, em diferentes áreas de atuação e níveis de escolaridade, com salários que variam de R$ 1.518 a R$ 3.965, e orientação para preparação de currículos.

“Em Evidência”, com Fabíola Pupo | Fernando Mendonça

O empresário e Diretor de Novos Negócios do Sincomercio, Fernando Aparecido Mendonça, conta sobre os seus planos pessoais e a sua carreira profissional de sucesso



Flávia Saraiva está no Sesc Verão

A ginasta olímpica Flávia Saraiva participará da abertura da Mostra GPT de Verão no domingo (1/2), no Ginásio Municipal Tuta, em Mogi das Cruzes, com bate-papo aberto ao público.



Mogianas disputam Final Nacional da Superliga de Voleibol da Melhor Idade

Final começou no dia 28 e terá a participação das equipes femininas da cidade



Suzano doa 160 quilos de alimentos

A Secretaria de Esportes entregou 160 quilos de alimentos arrecadados no Suzan Stars ao Fundo Social, destinados a famílias em situação de vulnerabilidade.





Mogi amplia serviços de hemodiálise e retorno de pacientes

Vice-prefeito Téo Cusatis e a secretária de Saúde Rebeca Barufi participaram de reunião na terça-feira (27) para discutir a ampliação do serviço de hemodiálise, incluindo a abertura de nova unidade da clínica Diaverum com 18 cadeiras adicionais e o remanejamento de pacientes que realizam tratamento fora de Mogi.



Câmara de Suzano define comissões

Vereadores estabeleceram, na terça-feira (27), a composição das 12 comissões permanentes para analisar as proposituras .