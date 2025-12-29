📰 Veja os destaques da semana na edição 1422 do jornal ‘A Semana’:



Retrospectiva On Business

Nesta edição de final de ano, Fabíola Pupo relembra os principais momentos evidenciados em sua coluna On Business, focados nos negócios da região.



Relembre os fatos que definiram o ano. Ações e acontecimentos importantes que marcaram 2025

Ao longo deste ano, fatos políticos, ações públicas, eventos marcantes e histórias humanas impactaram o cotidiano da cidade, da região e do mundo, revelando avanços, desafios e transformações que ajudam a contar como foi o ano que chega ao fim.



Prazo do Acordo Mogiano termina dia 31

Contribuintes com débitos de ISS e taxas municipais podem negociar dívidas até 31 de dezembro, com descontos de até 65% sobre o valor principal e isenção de 100% de juros e multas.



Prefeita firma acordo para merenda escolar

A prefeita Mara Bertaiolli assinou termo de cooperação que busca qualificar o fornecimento de frutas, verduras e legumes às escolas.



Mogi recebe jogos da Copinha

O Nogueirão será palco, a partir de 4 de janeiro, dos jogos do Grupo 23 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com União Mogi, Fortaleza, Confiança (PB) e Centro Olímpico.

Marcel Pupo