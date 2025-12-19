📰 Veja os destaques da semana na edição 1421 do jornal ‘A Semana’:



Natal em família revela laços que atravessam gerações

José Maria Aparecido da Paz e Evelin Caroline Fermino Vidal mantêm vivas as tradições do Natal em família, enquanto a psicóloga Priscilla Paccitto destaca a data como um momento de reflexão.



“Em Evidência”, com Fabíola Pupo | Maira Roberta Paulino Cusatis

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes, Maira Roberta Paulino Cusatis, fala sobre seus projetos e ações desenvolvidas pela pasta. Ela está “Em Evidência”, com Fabíola Pupo.



Pedro Ishi é eleito vice-presidente do Condemat+

Prefeito de Suzano integrará a diretoria do consórcio regional a partir de 2026

A escolha de Pedro Ishi como vice e de Luís Camargo como presidente ocorreu na sexta-feira (12), durante assembleia do Condemat+ realizada em Mogi das Cruzes, que reuniu prefeitos da região e definiu a composição da nova diretoria para a articulação de políticas públicas integradas entre os municípios do Alto Tietê.



Natal e Ano Novo aquecem Mercado Municipal de Mogi das Cruzes

A expectativa dos permissionários do Mercado Municipal de Mogi das Cruzes é de crescimento entre 10% e 30% nas vendas durante o período de festas de final de ano, com destaque para os setores de flores, carnes e oleaginosas, impulsionados pela procura por itens para a ceia, decoração e confraternizações natalinas.



Moradores do Nova Mogilar discutem com a prefeitura melhorias no trânsito

O vice-prefeito de Mogi das Cruzes, Téo Cusatis, o secretário municipal de Mobilidade e Trânsito, Felício Kamiyama, e seu adjunto, Fábio Vega, receberam no gabinete da prefeitura, na quinta (11), duas representantes da Associação de Moradores do Bairro Nova Mogilar e Adjacências, Daniely Ribeiro e Marcia Rodrigues, para que pudessem apresentar um dos projetos de melhoria no trânsito da região, se baseando em sugestões dadas pela própria entidade em outubro



Natal invade a Santa Casa de Mogi

Ação promovida pela Associação de Voluntários da Santa Casa de Mogi das Cruzes percorreu todos os setores do hospital com Papai Noel e música.



Ginástica rítmica ganha clima natalino

Evento reuniu 80 alunas das escolinhas de formação e atletas de rendimento no 2º Festival de Itaquaquecetuba.





