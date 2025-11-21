📰 Veja os destaques da semana na edição 1417 do jornal ‘A Semana’:



Evento agita literatura e artes em Mogi das Cruzes, SLAM apresenta autores e artistas do Alto Tietê.

Colunista do A Semana, Rouxinol Mogy, participará do Salão Literário.



“Em Evidência”, com Fabíola Pupo | Wilians dos Santos

O empresário, gerente administrativo e sócio da Festa Sapeca, Wilians dos Santos, conta sobre sua trajetória e sobre o novo empreendimento, o salão de eventos Recanto Sapeca.



Suzano se destaca na COP30

A empresa Suzano apoia iniciativas culturais, educativas e ambientais na COP30, valorizando comunidades amazônicas e ações de preservação.

Veterinário se preocupa com os cuidados a pets silvestres em Mogi

O veterinário Matheus Firmino Tavares, da MasterClin, é especializado no atendimento de pets exóticos e silvestres, como aves, répteis e pequenos mamíferos, com técnica e manejo específicos.

Mogi das Cruzes adota decreto para coibir abusos na gestão pública

O prefeito em exercício, Teo Cusatis, assinou o Decreto nº 23.971, que estabelece diretrizes para prevenir conflitos de interesse e evitar práticas abusivas na Administração Pública Direta e autarquias de Mogi das Cruzes. A medida amplia transparência, define condutas proibidas e orienta gestores sobre decisões éticas.



Dia D contra a dengue vistoria 169 imóveis em Mogi

Ação também utilizou drones e reforçou prevenção nos bairros

A operação do Dia D de Mobilização contra a Dengue vistoriou imóveis em Brás Cubas, Vila Nova Jundiapeba e Itapeti, resultando em autuações, notificações e ações educativas para 297 alunos. Com apoio de drones e fiscalização técnica, a ação ampliou o combate a criadouros do Aedes aegypti.

Suzano reforça Defesa Civil

Investimento em equipamentos novos amplia agilidade e segurança nas ações de emergência e prevenção.