Confira as fotos da festa luxuosa, organizada por Thales Talarico em comemoração ao seu aniversário de 17 anos de colunismo e o lançamento do projeto The Golden Bridge, no Clube de Campo.



Novo Sesc Mogi é apresentado em evento

Autoridades, parceiros e imprensa conheceram o projeto arquitetônico do futuro Sesc Mogi das Cruzes, que será construído no mesmo terreno da unidade atual. O novo espaço tem aproximadamente 20 mil metros quadrados.



Furusato celebra tradição japonesa

Em sua 33ª edição, festival reúne cultura, dança, gastronomia e exposição agrícola nos dias 8 e 9 de novembro, em Mogi.



Obras em represas começa em Suzano

Reunião entre Prefeitura de Suzano, Sabesp e Engeform marcou o início da obra de transposição entre as represas Billings e Taiaçupeba. O projeto vai interligar os mananciais e reforçar a segurança hídrica da região.



Projeto “Explanaí” destaca trajetórias de artistas. Iniciativa apresenta documentários sobre vivências artísticas, em Suzano

O Polo de Música e Audiovisual Paulo José promove o projeto “Explanaí”, que apresenta documentários com as histórias e trajetórias de artistas. A iniciativa busca valorizar o fazer artístico, dar visibilidade aos talentos e aproximar o público das vivências e experiências de quem atua na cultura, com novos episódios lançados às terças e sextas-feiras.



Mogi lança campanha Natal de Sorrisos para arrecadar brinquedos

Em cerimônia emocionante no Theatro Vasques, a Prefeitura de Mogi das Cruzes lançou a campanha Natal de Sorrisos 2025, que arrecadará brinquedos novos até 15 de dezembro. As doações serão destinadas a crianças em situação de vulnerabilidade atendidas por instituições cadastradas no município.



Guararema lança novo canal de WhatsApp para comunicação

Moradores podem acompanhar notícias e informações diretamente no aplicativo

Marcel Pupo