📰 Veja os destaques da semana na edição 1401 do jornal ‘A Semana’:



Suzano declara repasse à produção local de alimentos

Verba de R$100 mil beneficiará 66 produtores e dez mil famílias;

A Prefeitura de Suzano anunciou na segunda-feira (28), o repasse de R$100 mil para a produção local de alimentos, como iniciativa do Programa Municipal de Aquisição de Alimentos (PMAA). O novo repasse se soma aos recursos do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), do Governo Federal. Ao todo, já foram destinados R$400 mil.



Tanabata Mastsuri acontece em Mogi

Em mais uma edição do Tanabata Matsuri, a tradicional cultura japonesa é evidenciada, nos dias 2 e 3 de agosto.

“Em Evidência”, com Fabíola Pupo | Mileide Prates Queroz

À frente do Fundo Social de Itaquaquecetuba, Mileide Prates Queroz revela suas aspirações pessoais e seus objetivos profissionais junto ao mandato do seu marido, o prefeito Eduardo Boigues. Ela está “Em Evidência”, com Fabíola Pupo.

Patteo Urupema: Dia dos Pais e amor

O shopping está com uma campanha especial que premiará clientes com o sorteio de um iPhone 16 e 30 pares de ingressos de cinema.

Segurança e dignidade foram entregues a moradores de Mogi das Cruzes

No dia 28, a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária realizou a vistoria, entrega das chaves e assinatura dos contratos das unidades habitacionais localizadas no condomínio Mogi R, no Conjunto Vereador Jefferson da Silva, em César de Souza, beneficiando sete família que moravam em área de risco.

CCMC terá campeonatos para crianças e jovens, em agosto

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) abriu as inscrições para dois dos principais campeonatos infantojuvenis do seu calendário esportivo: o 4º Torneio Rookies de Basquete CCMC e a 3ª Copa de Futsal CCMC.



Atleta do Mogi Basquete na Seleção Universitária

A Seleção Brasileira Universitária garantiu a medalha de ouro nos Jogos Mundiais Universitários (Universíade), na Alemanha, e contou com o atleta e ala Anderson Barbosa, de 25 anos, do Mogi Basquete.