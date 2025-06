📰 Veja os destaques da semana na edição 1394 do jornal ‘A Semana’:



Inezita Barroso é homenageada no Sesc

Sesc Mogi celebra 100 anos da cantora com shows musicais, teatro, vivências, oficinas, culinária, entre outros.

Em Evidência”, com Fabíola Pupo | Renata Priscila Valencio Magalhães

A educadora, Renata Priscila Valencio Magalhães, assumiu em 2025 como secretária da Educação de Suzano e conta quais são os seus objetivos frente à pasta. Ela está “Em Evidência”, com Fabíola Pupo.



“Tempo de Aquecer” possui 26 pontos de arrecadação

O Fundo Social de Solidariedade de Itaquaquecetuba selecionou 26 pontos de coleta para a campanha de inverno 2025 “Tempo de Aquecer”, de forma estratégica, para arrecadar cobertores, toucas, luvas, meias e agasalhos.



Suzano atende os munícipes, em dois dias, com mais de 400 doses de vacina

Ação contra a gripe ocorreu nos dias 7 e 8 de junho

MasterClin realiza o “Vem pro arrasta pata”, na unidade de César de Souza

O Centro Veterinário MasterClin, no dia 29 , promete muita diversão para toda a família, incluindo os companheiros de quatro patas. A programação foi pensada nos tutores, crianças e animais com um ambiente seguro e acolhedor.



Festa do Divino se encerra com quermesse e procissão de Pentecostes

A Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes chegou ao fim no domingo (8) com a força espiritual crescente e a participação dos mogianos ao longo dos 11 dias de programação. Somente a procissão de Pentecostes reuniu cerca de dez mil pessoas.



Mogi das Cruzes vence os Jogos da Melhor Idade; A equipe de vôlei feminina de Mogi foi campeã invicta na competição

A equipe feminina de vôlei, categoria 60 anos, de Mogi das Cruzes, voltou à cidade com o título de campeã dos Jogos da Melhor Idade (Jomi). A modalidade foi disputada em Pindamonhangaba-SP e teve a final no dia 7 contra Lorena. A decisão foi disputada, e as mogianas venceram as adversárias por 2 sets a 0, terminando a competição, invictas.