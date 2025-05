📰 Veja os destaques da semana na edição 1389 do jornal ‘A Semana’:



27 anos do Jornal A Semana

Os convites para a comemoração de 27 anos do jornal A Semana e da coluna On Business continuam sendo entregues em Mogi das Cruzes e toda a região do Alto Tietê.

Especial Dia das Mães | Dia das Mães: o elo formado entre mães e filhos, em qualquer idade

Kharen Bouridis e Regina de Carvalho Andreucci Torres contam como o amor de mãe nasceu ao receberem os seus maiores presentes: seus filhos, e como foram os momentos de descobertas.



Serviço de Acolhimento de Itaquaquecetuba atendeu mais de 250 pessoas

O Serviço de Acolhimento para Adultos e Famílias de Itaquaquecetuba já atendeu, ao menos, 253 pessoas em situação de vulnerabilidade social. O espaço foi inaugurado em abril de 2024 para oferecer acolhimento provisório em ambiente digno, seguro e com estrutura residencial.

Sacola do Bem ajudará GAPC

A campanha do Mogi Shopping arrecada agasalhos e cobertores para auxiliar o Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer (GAPC) de Mogi das Cruzes.O festival também oferece exposição de motos, shows, área de camping, espaço kids e atrações culturais.

A Semana: 27 anos de credibilidade

O semanário e a coluna On Business festajarão mais um aniversário em grande estilo, na quarta-feira (14).

Atleta suzanense fala sobre ajuda contra violência a mulheres, no dia 10 de maio

No sábado (10), Jaqueline Almeida estará em Mogi das Cruzes, na Academia Marangoni, promovendo o workshop “Her Space – Defesa Pessoal, Mindset & Alta Performance”, a partir das 14h, para mulheres que desejam aprender sobre autodefesa e encorajamento.

Profac tem investimento para 36 projetos em Mogi | Inscrições podem ser realizadas até junho pela plataforma on-line do Programa

Está aberto o período de inscrições para o edital do Programa Municipal de Fomento à Arte e Cultura (Profac), com investimento total de R$ 1,3 milhão, para que sejam selecionados até 36 projetos artísticos e culturais nas áreas: artes performáticas, literárias, visuais, audiovisual, transversalidade cultural e patrimônio.