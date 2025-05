📰 Veja os destaques da semana na edição 1388 do jornal ‘A Semana’:



27 anos do Jornal A Semana

Muriel e Fabíola Pupo já começaram a entregar os convites para a festa de aniversário do jornal A Semana e da coluna On Business, que será no dia 14 de maio.

Especial Dia do Trabalhador | Petrom valoriza seus colaboradores

A indústria mogiana sabe sobre a importância das relações humanas dentro da empresa e o papel fundamental dos profissionais que a impulsionam.



Saway leva emoção ao público de Mogi

O Theatro Vasques foi palco de uma noite memorável com o show “Rock Nordestino: de Raul Seixas a Pitty”.

1ª edição do MotoFest celebra o Dia do Trabalho

Itaquaquecetuba homenageará a população com festival

Em comemoração ao Dia do Trabalho, Itaquaquecetuba recebe a 1ª edição do MotoFest, no Parque Ecológico Mário do Canto. O encontro de motociclistas, que vai até o domingo (4), será aberto ao público.

O festival também oferece exposição de motos, shows, área de camping, espaço kids e atrações culturais.

Programa “Bairros + Completos” é lançado em Suzano

A Prefeitura de Suzano fez o lançamento do programa “Bairros + Completos”, com o objetivo de mudar a realidade urbana, ambiental e social da cidade. O evento oficializou 25 unidades de planejamento, com dois projetos pilotos já definidos para as regiões do Boa Vista e Casa Branca.

Cardiologistas e IA se unem para salvar vidas

A doutora Bruna Toshie Nishimura ressalta a importância da inteligência artificial como uma ferramenta poderosa que ajuda o médico a ser ainda mais preciso em cirurgias e exames.

Parlamento Estudantil 2025 em Mogi

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes lançou na sexta-feira (25) o edital para a participação no projeto “Parlamento Estudantil 2025”. O programa, que acontecerá em outubro, tem como objetivo proporcionar aos alunos do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio, matriculados em escolas públicas e particulares de Mogi das Cruzes, a vivência das atividades do processo democrático. A proposta é oferecer uma experiência prática por meio da simulação das funções legislativas aos jovens.