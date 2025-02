📰 Veja os destaques da semana na edição 1379 do jornal ‘A Semana’:



“Em Evidência”, com FabíolaPupo

Presidente da Sociedade Amigos de Sabaúna, Jefferson Silva, conta sobre os quatro dias de festa no distrito mogiano. Ele está “Em Evidência”, com Fabíola Pupo.

Carnaval chegou no Sesc Mogi das Cruzes

O Sesc organizou uma programação especial com músicas e oficinas para todas as idades, animando o Carnaval em Mogi das Cruzes.

Suzano se prepara para entregas em seu aniversário

O prefeito Pedro Ishi anunciou o cronograma de obras e convênios em comemoração aos 76 anos de Suzano, celebrados em 2 de abril.

Suzano recebe Governador de SP para entrega de moradias

Tarcísio de Freitas entregou moradias na Chácara Nova Suzano, reforçando o compromisso com a população.

Tarcísio de Freitas reforça parceria com Mara Bertaiolli em Mogi

O governador participou da inauguração da Praça da Cidadania e anunciou mais investimentos para Mogi das Cruzes, fortalecendo a parceria com a prefeita Mara Bertaiolli.

Carnaval para crianças é no Mogi Shopping

O “Bloquinho da Folia Mogi Shopping” acontece nos dias 1º e 2 de março, com diversão garantida para crianças de até 12 anos.

Semijoia Soberana celebra o Dia Internacional da Mulher

