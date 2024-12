📰 Veja os destaques da semana na edição 1368 do jornal ‘A Semana’:



Mogi perde a ex-primeira-dama Leila Caran Costa

Leila, esposa de Waldemar Costa Filho, era reconhecida pelos mogianos pelos projetos sociais e construção de creches em Mogi das Cruzes, nos anos em que seu marido foi o chefe do Executivo.

Em Evidência, por Fabíola Pupo

A bibliotecária Miriam Nogueira do Valle será a primeira mulher a comandar a Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes e, no próximo dia 9, assumirá o cargo de provedora da entidade. Ela está “Em Evidência”, com Fabíola Pupo.

Avenida Cívica é palco de evento natalino

As atrações terão continuidade até o dia 22 de dezembro

A ação é repleta de momentos para toda a família, com parque de diversão, área gastronômica e chegada do Papai Noel. Arrecadação de brinquedos também é o foco para auxiliar a campanha Natal de Sorrisos 2024, do Fundo Social de Mogi.

“Mega Natal Artesanal” capacita artesãos para atendimento de qualidade

Engenheiro mecânico projeta e constrói equipamentos de flexografia

Danilo Albano, de 35 anos, é destaque e considerado suprassumo na área gráfica, como projetista de sistemas gráficos, em Mogi das Cruzes.

Mogi se destaca na geração de empregos

A cidade representa 38,45% dos 14.724 postos de trabalho da região, entre os meses de janeiro a outubro de 2024