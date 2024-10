📰 Veja os destaques da semana na edição 1359 do jornal ‘A Semana’:



Para o dia da eleição, Mogi se organiza com os serviços públicos

Limpeza pública, segurança dos eleitores e das urnas, e movimentação no trânsito são prioridades da Prefeitura de Mogi das Cruzes para garantir tranquilidade aos munícipes e ao pleito eleitoral.

Caio Cunha apresenta as suas propostas para Mogi das Cruzes

No podcast Por.Falar com Fabíola Pupo, o candidato à reeleição de Mogi das Cruzes passa por sabatina da apresentadora.

Academia Mover oferece modernidade aos alunos

O aluno aprende de forma inovadora a cuidar da sua saúde e da sua mente, com o professor José Ferrari.

Bruno Santos de Carvalho

O consultor de empresas e palestrante, Bruno Santos, foi o mediador do debate Conexão Voto Certo entre candidatos a prefeito de Mogi no pleito do próximo domingo. Ele está “Em Evidência”, com Fabíola Pupo.

Suzano programa o 3º Encontro da Jornada de Informações Sociais

Evento lançou a proposta de atualização do diagnóstico socioterritorial do município

A Jornada discutiu a organização do território para a efetivação da cidadania a partir dos bairros e ofereceu uma atividade participativa para discutir sugestões e reflexões para o planejamento da Gestão do Sistema Único de Assistência Social .

Mostras especiais de filmes para crianças serão realizadas neste mês, em Suzano