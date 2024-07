📰 Veja os destaques da semana na edição 1348 do jornal ‘A Semana’:



Sérgio Fernandes: Novos Projetos no Rotary Club de Mogi das Cruzes

Descubra os planos do engenheiro químico Sérgio Roberto Fernandes, recém-empossado presidente do Rotary Club de Mogi das Cruzes, para o ano rotário 2024/25. Ele está “Em Evidência” com Fabíola Pupo.

Bertioga na Luta Contra as Hepatites Virais

Fique informado sobre a campanha de conscientização e combate às hepatites virais em Bertioga, que está sendo intensificada durante o mês de julho. Conheça as ações e medidas que estão sendo tomadas para prevenir e tratar a doença.

Novo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher em Suzano

Suzano empossou 34 novos integrantes para o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), que atuará na defesa dos direitos das mulheres de 2024 a 2026. O conselho, presidido por Patrícia Braga e com Beatriz dos Santos Cruz como vice-presidente, está focado em áreas como saúde e segurança.

Cadastro Único no Seu Bairro em Taiaçupeba

Não perca a próxima edição do programa Cadastro Único no seu Bairro, que acontecerá no distrito de Taiaçupeba. A Secretaria de Assistência Social de Mogi das Cruzes estará atendendo a população no dia 19, das 9h às 16h, na Escola Municipal Professora Cecília de Souza Lima Vianna.

Óptica Kosmos Classic: Tradição e Modernidade

Saiba mais sobre a Óptica Kosmos Classic, que há 54 anos oferece atendimento de qualidade e estilo em suas lojas em Suzano e Mogi das Cruzes. Conheça também o seguro contra roubo oferecido pela empresa para maior segurança dos clientes.

Mutirão de Zeladoria em Mogi das Cruzes

Fique atento ao Mutirão Cidade Bonita e à Operação Cata-Tranqueira que acontecerão em mais de 10 bairros de Mogi das Cruzes neste sábado (20). Participe e contribua para a limpeza e manutenção das áreas públicas da cidade.