📰 Veja os destaques da semana na edição 1341 do jornal ‘A Semana’:



Jefferson Massayoshi Kitagawa, youtuber do canal Conjunto Geek, traz novidades sobre a cultura oriental e está “Em Evidência” com Fabíola Pupo.

Junho Ambiental será destinado à preservação do meio ambiente



A revista Minutos Natureza lançou uma edição especial para o Dia Mundial do Meio Ambiente, com foco em transformar os quintais das escolas em observatórios naturais e integrar a natureza ao currículo escolar.



A Clínica Veterinária Caramelo foi inaugurada, oferecendo atendimento gratuito para famílias de baixa renda inscritas no CadÚnico.

O Hospital Federal em Suzano, que está 55% concluído, poderá atender até 25 mil pacientes.

O Polo Digital, após sete anos no distrito de César de Souza, será transferido para o Pipa HUB no Centro de Mogi em junho deste ano.

A empresa Just Making of, liderada por Renata Ruiz, é destacada como ideal para redes sociais, oferecendo serviços para diversos tipos de eventos, desde corporativos até sociais.