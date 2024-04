Confira a edição nº 1333, de 06 a 12 de Abril de 2024

Nesta edição, destacamos a entrevista exclusiva com Diiva Battista, fundadora do Instituto Resiliência Azul, na coluna “On Business” por Fabíola Pupo. A manchete traz a inauguração em breve da Escola Clínica para pessoas com Transtorno do Espectro Autista, oferecendo uma gama de serviços especializados. Em “Cultura”, acompanhamos o início emocionante da Festa de São Benedito em Mogi, marcada pela elevação do santuário em Paróquia e por novidades na quermesse como o museu e a volta do parquinho. O início do Akimatsuri, é destaque em “Ideias e Negócios” apresentando as novidades na programação. Poá se prepara para uma corrida de rua gratuita, com kits exclusivos para os primeiros inscritos. Por fim, na seção “Cidades”, discute-se a necessidade de medidas mais efetivas para melhorar a segurança no centro, apesar das ações recentes da Guarda e Polícia Militar.



Marcel Pupo