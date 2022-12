Edição 1267 | On Business

A APP – Associação dos Profissionais de Propaganda/Alto Tietê reuniu dirigentes e profissionais de Comunicação para comemorar as conquistas de 2022. A confraternização, liderada por Maria Teresa Arbulu, ocorreu no restaurante D’Japa e contou com a presença de experts do segmento

Como já é tradição todos os anos, no dia 8, Olga e Paulo Santos abriram as portas de sua casa para receber colunistas da região para um carinhoso encontro de final de ano. Fiquei feliz em, ao lado da minha filha Muriel, rever os queridos amigos e parceiros de profissão e brindar a mais um ano fazendo bom colunismo