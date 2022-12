Edição 1267 | Molho Picante

Um Natal de respeito

Finalmente Mogi das Cruzes tem uma programação natalina do tamanho que a população merece. O Mogi das Luzes – Natal 2022 já começou e, até dia 22, terá várias atrações gratuitas para que os mogianos possam entrar ainda mais no espírito da época. E, diga-se de passagem, depois deste ano conturbado, a gente merece. Ponto para a prefeitura.

E a chuva, hein?

Se o verão ainda não começou e nossa cidade já está sendo tão castigada, dá até medo do que pode vir por aí. Esta semana, a tempestade de domingo causou enormes estragos sobretudo na região de Brás Cubas. Na Vila Estação, há pessoas que perderam tudo. E, na quarta, novamente em Brás Cubas, parte da fachada da loja Havan caiu com a força do vento. São Pedro, vai com calma!

Apadrinhe um pet

Com o objetivo de manter e cuidar dos mais de 200 animais sob sua responsabilidade, o Grupo Fera está promovendo a campanha “Apadrinhe um pet” neste Natal. Árvores foram instaladas na recepção de clínicas parceiras, sendo que as bolinhas são simbolizadas por animais mantidos pela instituição. Os interessados escolhem um dos pets, através da retirada de bolinha, assim como o tipo de “presente”: ração, vacina, vermífugo e antipulgas. Para quem quiser ajudar, a MasterClin, em Brás Cubas, está participando!

Mais gente na educação

A Prefeitura de Mogi criará via concurso 235 cargos na área de Educação, para atuar como agente escolar, auxiliar de apoio administrativo, auxiliar de desenvolvimento infantil e psicólogo educacional. Os projetos de lei do prefeito Caio Cunha (PODE), que propõem a ampliação do quadro no setor, foram aprovados na Câmara durante sessão realizada na terça-feira (13).

Saidinha de Natal

Entre o Natal e o Ano Novo milhares de presos devem deixar as penitenciárias na chamada “saidinha” de fim de ano, um benefício previsto em lei para presos que estão no regime semiaberto e que acontece todos os anos, também em datas como Dia das Mães, Dia dos Pais e Páscoa. Na última saidinha de fim de ano, saíram 36,6 mil presos.

Então já se prepare…

… que a partir da semana que vem, teremos os desfiles de motos forçando o escapamento pela cidade. Que o espírito natalino nos dê paciência!