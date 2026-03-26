Duda Lima é convidado pela Brazil Conference para palestrar em Cambridge (EUA)

O estrategista e marqueteiro político Duda Lima será um dos destaques da Brazil Conference 2026 – um dos mais relevantes fóruns de debate sobre o País no exterior. O evento acontece entre 27 e 29 de março, em Cambridge, nos Estados Unidos, com programação distribuída entre o Massachusetts Institute of Technology e a Universidade de Harvard.

Em sua 12ª edição, o seminário terá como tema central “O Futuro do Brasil: Transformando Desafios em Progresso”, com a proposta de discutir como estratégia, inovação e liderança podem converter desafios em avanços concretos para a democracia brasileira.

Neste contexto, Duda sobe ao palco da Brazil Conference, no Massachusetts Institute of Technology, neste sábado (28/3), às 10h30 (horário de Boston), para abordar “Eleições 2026, Marketing Político e Pesquisas de Opinião: Como o Brasil se vê e como nós vemos o Brasil”. Na oportunidade, o marqueteiro e estrategista falará sobre polarização política, projeções eleitorais e o impacto das redes sociais e da Inteligência Artificial (IA) no comportamento do eleitor:

“Trocar experiências é sempre muito positivo. Ao longo desses 25 anos atuando em campanhas, nunca presenciei um avanço tecnológico tão intenso. Talvez, consiga antecipar alguns tópicos sobre o que vejo em relação às próximas eleições no Brasil. Estar com estudantes e pesquisadores da Harvard (University) e do Massachusetts Institute of Technology é uma grande satisfação, já que estamos falando de instituições indiscutivelmente exigentes”, analisa Duda.

Reconhecido, hoje, por seu trabalho no Marketing da Executiva Nacional do PL, o estrategista natural de Mogi das Cruzes-SP deu início à carreira em campanhas no ABC Paulista, berço histórico do PT, e ganhou forte projeção ao atuar em disputas de alta complexidade.

Nas duas últimas eleições (2022 e 2024), liderou a equipe de Marketing da campanha do então presidente da República Jair Bolsonaro (na época, do PL). Foi, ainda, o estrategista da campanha vitoriosa de Ricardo Nunes (MDB), prefeito reeleito de São Paulo-SP – quarta maior metrópole do mundo.

Além de Duda Lima participam, neste sábado, do painel “Eleições 2026, Marketing Político e Pesquisas de Opinião: Como o Brasil se vê e como nós vemos o Brasil”, Felipe Nunes, da Quaest, e a psicóloga Iracema Rezende.

De Warren Buffett a Barack Obama

Com mais de uma década de existência, a Brazil Conference 2026 consolidou-se como o maior evento sobre o País no mundo.

Também conhecida como “Brazilian Davos”, a conferência, em sua última edição (2025), reuniu mais de 1,2 mil participantes e gerou mais de 640 matérias na Imprensa – resultando num alcance estimado de 22 milhões de pessoas em todo o mundo.

Ao longo dos anos, o seminário recebeu nomes como o 44º presidente dos Estados Unidos, Barack Obama (Partido Democrata); Warren Buffett, investidor americano e ex-diretor-executivo da Berkshire Hathaway; os ex-presidentes do Brasil Michel Temer (MDB) e Fernando Henrique Cardoso (PSDB); e o cientista político e professor Steven Levitsky – só para citar algumas personalidades.

A programação completa está disponível no link https://www.brazilconference.org

Marqueteiro e estrategista falará nos Estados Unidos sobre “Eleições 2026, Marketing Político e Pesquisas de Opinião: Como o Brasil se vê e como nós vemos o Brasil”; Felipe Nunes, da Quaest, e psicóloga Iracema Rezende também participam do painel