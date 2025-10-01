Drama em Crise lança videoclipe de “A Gaivota”

Gravado em Bertioga, o videoclipe traz performance teatral para canção inspirada em obra de Tchekhov

A praia de Itaguaré, na cidade de Bertioga, litoral norte de São Paulo, foi o local escolhido pela banda mogiana Drama em Crise para a gravação do videoclipe da música “A Gaivota”. A música foi lançada no álbum de 2023, inspirada na peça de teatro homônima do dramaturgo russo Anton Tchekhov (1860-1904), o lançamento do videoclipe acontece neste domingo, 5 de outubro, no Grow, às 15 horas, no centro de Mogi das Cruzes.

“Decidimos que o videoclipe marcará o fim de um ciclo para a banda. Estamos trabalhando na divulgação deste álbum gravado em 2023, e após dois anos divulgando o disco em cidades do estado de São Paulo decidimos fazer este videoclipe e depois iniciar a gravação do segundo disco”, conta Sérgio Jomori, baixista da banda.

Com a direção de Danilo Sevali, o videoclipe traz os músicos da banda em performances naturais na praia, numa interação livre e espontânea com o ambiente. Tem como intenção promover um diálogo da contemporaneidade com ideias cartunescas medievais.

“A Gaivota” foi gravado, mixado e masterizado no Estúdio Mestre Felino com produção de Helena Duarte e Danilo Sevali. A música conta ainda com a participação de Juliana Rodrigues (piano) e Mateus Valiengo (violino). A maquiagem é de Paula Sayaka, o making of de Karen Izuno e Agatha Bonelli.

Além do lançamento, acontecerá um pocket show da banda Drama em Crise, exposição fotográfica de Gabe Fortunato, vocalista da banda, conhecido também como Retratos Marginais; discotecagem em fita cassete por Danilo Sevali, diretor do clipe; vendas de artes da Karen Izuno e Paula Sayaka, que trabalharam na produção do clipe e Espaço para desenhistas.

A Banda

Drama em Crise é uma banda independente de Mogi das Cruzes formada em 2019 formado por – Gabe Fortunato (Guitarra e Voz) – Sérgio Jomori (Baixo e Backing Vocal) – Leo Zocolaro (Bateria) – Guilherme Araújo (Flauta).

A banda tem o objetivo de trazer o experimentalismo à música de maneira orgânica e relevante, entendendo a forma como parte do conteúdo, e propondo, em suas intervenções que misturam diversas artes (teatro, música e audiovisual), mais que um projeto estético, um projeto de cultura crítica e política. Tendo como inspirações Tom Zé. Os Mutantes e Arrigo Barnabé buscam trazer para suas produções uma musicalidade particular.

Banda mogiana se apresentará no Grow, em Mogi das Cruzes



