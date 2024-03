Domingo de Ramos terá bênçãos no Largo do Rosário

No próximo domingo, 24 de março, ocorrerá a celebração do Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor em Mogi das Cruzes (SP). A concentração terá início às 10h, no Largo do Rosário (Praça da Marisa), onde o bispo diocesano, Dom Pedro Luiz Stringhini, abençoará os ramos às 10h30. Em seguida, os fiéis seguirão em procissão até a Catedral Sant’Ana para a Santa Missa.

O Domingo de Ramos marca o início da Semana Santa, durante a qual os católicos celebram o Tríduo Pascal: a Paixão, a morte e a Ressurreição de Jesus Cristo. Nesta liturgia, recordamos a entrada de Jesus em Jerusalém, quando foi aclamado pelo povo como Rei, com ramos de oliveira e palmeiras. Os ramos simbolizam a vitória, como proclamado pelo povo: “Hosana ao Filho de Davi: bendito seja o que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel; hosana nas alturas”.

Além disso, durante essa celebração, em todas as igrejas do Brasil, é realizada a Coleta Nacional da Solidariedade como um gesto concreto. Essa coleta fortalece os Fundos Diocesanos e Nacional de Solidariedade, os quais contribuem para centenas de projetos sociais em todo o país, sempre relacionados ao tema da Campanha da Fraternidade de cada ano.

Os horários das missas do Domingo de Ramos na Catedral Diocesana Sant’Ana serão às 7h, 9h, 17h30 e 19h.

Para obter informações sobre a programação das demais paróquias, é necessário entrar em contato com as respectivas comunidades. Você pode encontrar uma lista de todas as paróquias da Diocese de Mogi das Cruzes neste link: http://diocesedemogi.org.br/paroquias.php.