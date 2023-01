Doenças bucais atingem 45% da população

Os problemas bucais ainda são um grande desafio. Dados do novo relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) reforçam a importância dos cuidados com a saúde da boca ao apontar que 45% da população mundial, o equivalente a 3,5 bilhões de pessoas, sofrem com alguma doença bucal. A cárie lidera a lista com 2,5 bilhões de pessoas afetadas, em seguida, aparece a doença periodontal – principal responsável pela perda de dentes – que atinge cerca de um bilhão de casos e, em terceiro, o câncer de boca, que registra 380 mil novos diagnósticos por ano.

O estudo aponta que nos últimos 30 anos houve um aumento de um bilhão de novos pacientes com problemas bucais, nos quais 3 em cada 4 casos são diagnosticados em países pobres. Para a Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas Regional de Mogi das Cruzes (APCD RMC) democratizar o acesso aos atendimentos odontológicos e conscientizar a população sobre a importância de visitar regularmente um cirurgião-dentista.

A vice-presidente da APCD RMC, Roberta Spinosa chama a atenção para as consequências dos problemas bucais. “As doenças bucais afetam a saúde, a autoestima e a vida social das pessoas. No caso das doenças periodontais, sabemos que elas podem gerar problemas cardiovasculares e pulmonares, além de interferir no controle de glicemia em diabéticos. Isso sem contar que elas são uma das principais causadoras de perdas de dentes”, analisou.

A falta de cuidados preventivos também colabora para o surgimento dos casos. “Quando o paciente está com cárie, por exemplo, muitas vezes vai procurar o cirurgião-dentista porque está com dor. Agora, temos outras doenças que são silenciosas, quando a pessoa nota algo de diferente, o problema já está avançado, o que dificulta o tratamento”, explicou a diretora.