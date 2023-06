Documentário Serráqueos será exibido no Sesc Mogi das Cruzes

A Semana no Sesc Mogi abre movimentada com temas ambientais importantes, como o maior conhecimento sobre a preservação da Serra de Itapeti. Um dos destaques será a exibição grátis do filme Serráqueos, de Rodrigo Campos, Eliseu Piacentin e Benjamin Pereira de Paula na sexta-feira (16/6), às 19h.

A exibição do documentário será seguida de bate-papo com o diretor do longa, Rodrigo Bueno e dois personagens retratados no filme, o biólogo Eliseu Piacentin e o morador local Benjamin Pereira de Paula.

Reconhecida como patrimônio ambiental, arqueológico, paisagístico e cultural que liga as cidades de Mogi das Cruzes, Guararema e Suzano, a Serra do Itapeti é o fio condutor do documentário Serráqueos, primeira produção cinematográfica financiada com recursos da Lei de Incentivo à Cultura de Mogi das Cruzes.

A obra retrata as riquezas dos 5,3 mil hectares de extensão, a exuberância da fauna, flora e mananciais, e a necessidade de incentivar o sentimento de pertencimento das novas gerações. O longa-metragem mostra o futuro da Serra do Itapeti e seu impacto na vida dos moradores, que utilizam seus recursos de forma sustentável, preservando as culturas locais, como o Moçambique e Festas Religiosas, além das espécies endêmicas ameaçadas de extinção, como o sagui-da-serra-escuro (Callithrix aurita) e o bicudinho-do-brejo (Formicivora paludicola).

Serráqueos também narra a história de moradores que encontraram na Serra refúgio para se reconectarem à natureza, de gerações de famílias que lutam para preservar suas características.

Rodrigo Campos – Cineasta e Publicitário Publicitário com mais de 15 anos de experiência. Formação em Cine / TV pelo CAV – Centro de Audiovisual São Bernardo do Campo, SP. Pós-graduado em Criação Visual e Multimídia, pela Universidade São Judas, SP. Há 12 anos dedica-se à produção de projetos audiovisuais, trabalhando em dezenas de obras cinematográficas. Diretor dos filmes Amabile, Reexisto, Serráqueos e Nunca Estarei Lá.

Eliseu Piacentin – Biólogo e Professor Biólogo, Ambientalista e especialista na Flora da Mata Atlântica, Ex-diretor de Meio Ambiente da Prefeitura de Mogi das Cruzes, e Professor de Ciência dos Ensinos Médio, Fundamental e Educação Infantil em importantes Colégios do munícipio.

Benjamin Pereira de Paula – Morador da Serra do Itapeti “Seu” Benjamin, o “Beja”, nascido e criado na Serra do Itapeti. A casa de sua família foi construída em 1928, com tecnologias ancestrais como o pau a pique e a taipa de pilão, na estrada do Beija-Flor e até hoje sua estrutura está preservada. Um dos mais antigos casarões da Serra abriga a Festa de São Pedro, antiga tradição lapidada por descendentes das famílias quatrocentonas instaladas num dos primeiros caminhos abertos entre São Paulo e o Vale do Paraíba.

Dia 16/6, sexta, das 19h às 21h30

Tenda

Livre – Autoclassificação

Grátis – Sem retirada de ingressos