Doce Lar realiza o seu 1º Show de Prêmios em abril

A Associação Beneficente Doce Lar, de Mogi das Cruzes, está organizando o seu 1º Show de Prêmios de 2025 para auxiliar e manter os trabalhos com as crianças e adolescentes.

O valor de cada cupom é R$ 8, em que o participante poderá concorrer a R$ 1.000 no primeiro prêmio, também sendo sorteados também um smartphone, um tablet, um forno elétrico e uma escova rotativa.

O sorteio acontecerá no dia 11 de abril (sexta-feira), às 19 horas, no Facebook da organização (www.facebook.com/docelar.abdleventos).

A Doce Lar existe há 38 anos, com o intuito de transformar as vidas das crianças e adolescentes, oferecendo educação infantil de qualidade e o apoio social e desenvolvimento cultural para os jovens por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). “A nossa missão começou com a ajuda a famílias em Mogi das Cruzes e cresceu para impactar centenas de mogianos por meio da educação, cultura e cuidados. Somos a única associação beneficente certificada com ISO 9001 do Brasil, reforçando nosso compromisso com excelência e transparência em cada ação”, destaca a presidente da Doce Lar, Marcela Rocha Tartaglia.

Atualmente, a associação, que presta serviços nas áreas da Educação e da Assistência Social, é composta por três unidades escolares, localizadas na Vila Brasileira, no Bairro da Porteira Preta e no Jardim Margarida; e um centro de convivência, na Vila Brasileira. Além disso, atende a um projeto social, a Orquestra Doce Lar.

De acordo com Marcela, a faixa etária assistida está entro os quatro meses aos 17 anos. “A Doce Lar atende a crianças de quatro meses a cinco anos e 11 meses, nas escolas; dos seis anos aos 17 anos, no serviço de convivência; e de dez anos a 14 anos, na Orquestra Doce Lar”, comenta Marcela.

Para adquirir os cupons, ligue (11) 4738-2764.

Entidade realizada trabalhos com crianças e adolescentes