Doce Lar arrecada recursos com rifa solidária

A Associação Beneficente Doce Lar, de Mogi das Cruzes, realizou, na sexta-feira (13), o sorteio da 8ª edição do Show de Prêmios, uma rifa solidária que presenteia alguns sortudos e arrecada recursos importantes para a manutenção da instituição. Cinco pessoas foram premiadas. A entidade prepara, agora, a edição Show de Prêmios de Natal, em parceria com o Instituto Gessi Neri, também de Mogi, que vai sortear dez prêmios incríveis, como TV 50 polegadas, celular e até premiação em dinheiro.

Na edição deste mês de setembro, Bruna Soares Carvalho da Silva ganhou uma TV 40 polegadas sendo sorteada com o número 111. Já Maiara Moreira Barbosa ficou com uma bicicleta Aro 20 porque teve a sorte com o número 2289. Mauro de Assis Margarido ganhou R$ 500. Ele concorria com o número 523; Eliane Ramos Santana da Silva Gomes teve o 1212 sorteado e levou uma cafeteira de cápsula e, por fim, Valdir Gomes de Assumpção ganhou um vale na Churrascaria Boi do Vale no valor de R$ 150 com o número 2046.

Segundo a presidente da Doce Lar, Marcela Rocha, o Show de Prêmios foi criado para fortalecer os recursos próprios da instituição. ´Nosso objetivo é conseguir algum dinheiro extra para ajudar a pagar as nossas despesas, como por exemplo, compra e manutenção de computadores, monitores, manutenção imediata dos prédios, compra de itens para a nossa festa de Natal, afinal são mais de mil crianças que atendemos, Dia das Crianças e apoio à nossa Orquestra Sinfônica Doce Lar. Por isso pedimos que os mogianos e mogianas adquiram nossas rifas beneficentes`, salientou Marcela.

O próximo Show de Prêmios acontece em dezembro e promete ser especial. Ele irá beneficiar duas entidades: a Doce Lar e o Instituto Gessi Neri (Brincando e Aprendendo). O número de prêmios também será dobrado: dez no total. 1° TV 50, 2° R$ 1.000, 3° Celular, 4° Forno Elétrico, 5° Vale Compras Shibata R$ 600, 6° R$ 500, 7° Escova Rotativa, 8° Vale Compras MM Calçados R$ 300, 9° Vale Compras Nihei R$ 300 e 10° Vale Compras Fattor a Mano/Fortunato R$ 300. Estas rifas solidárias começam a ser vendidas em outubro. Os valores ainda serão definidos, mas ficam entre R$ 10 e R$ 12. Quem quiser contribuir com a causa social pode comprar os números pelo telefone 11 4738-2764. Os sorteios são feitos pelo Facebook da entidade.

Projeto Orquestra Sinfônica Doce Lar é mantido também com recursos do Show de Prêmios