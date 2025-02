Doações para as famílias afetadas pelas chuvas podem ser entregues ao Fundo Social de Mogi

Campanha teve início no domingo (2), na sede da Prefeitura e no Tiro de Guerra

O Fundo Social de Mogi das Cruzes iniciou uma campanha para arrecadar doações para as famílias vítimas das fortes chuvas registradas nos últimos dias. Até o momento, três famílias estão abrigadas em alojamento organizado pela prefeitura, sob cuidados dos agentes sociais e segurança da GCM. Dezenas de outras famílias afetadas pelas chuvas, que não se enquadram em situação de risco, permanecem em suas casas e foram atendidas com cestas básicas, colchões, itens de higiene pessoal e limpeza.

“Estamos percorrendo as regiões mais afetadas e fazendo o atendimento a todos que precisam, com o suporte da equipe de Assistência Social, Serviços Urbanos e Semae. Mas nossos estoques estão acabando, precisamos de toda a ajuda possível para atender os mogianos em situação de vulnerabilidade”, afirmou a presidente do Fundo Social, Maira Cusatis.

Para tanto, uma força tarefa foi designada pela prefeita Mara Bertaiolli, para atender a população nos bairros e receber as arrecadações nos pontos de coleta. Voluntários e servidores já estão recebendo os donativos desde às 9h e permanecem até às 17h30, na sede do Fundo Social (1º andar da Prefeitura Municipal) e no Tiro de Guerra (avenida Francisco Rodrigues Filho, 1000). A prioridade neste momento é para água potável, produtos de higiene pessoal adulto e infantil (incluindo fraldas descartáveis) e itens de limpeza – água sanitária, detergente e sabão em pó. A campanha segue pelos próximos dias.

A Prefeitura Municipal informa que permanece com as equipes da Operação Verão nas ruas, atendendo moradores, desobstruindo vias públicas e atuando na vazão da água das chuvas. Na manhã deste domingo, os esforços estão concentrados na desobstrução do córrego Oropó, garantindo a maior vazão da água das chuvas naquela região. Equipes da Assistência Social, Defesa Civil e Segurança estão fazendo o acompanhamento das famílias afetadas e agentes do Semae e Serviços Urbanos seguem atuando na limpeza da cidade.

Nas últimas 72 horas, Mogi das Cruzes registrou o acumulado de 109,8 mm de chuvas (37,5 somente nas últimas 24 horas), percentual maior do que o acumulado no mês. Para registros de ocorrências, a Defesa Civil orienta a população a acionar o número 199, em que a ligação é gratuita e disponível 24 horas por dia.

As doações, de preferência, devem ser água potável, itens de higiene pessoal e de limpeza