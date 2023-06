Do Japão para Mogi: o amor pelo beisebol

O beisebol surgiu nos Estados Unidos no século XIX, como uma variação de muitos jogos que usavam uma bola e um taco. Mas, no Japão, o esporte é, até hoje, considerado o mais popular. No país, os japoneses acompanham desde a infância os campeonatos da modalidade – e até torneios escolares são televisionados e acompanhados no estádio lotado de torcedores.

Não há unanimidade de como o esporte chegou ao Brasil. Algumas fontes informam que o beisebol chegou ao País em 1913, trazido pela Faculdade Mackenzie. Outros acreditam que o esporte foi introduzido pelos imigrantes japoneses, cuja vinda começou em 1908. E foi precisamente no meio desses imigrantes que a modalidade ganhou forma e fama.

E o esporte está crescendo de novo em Mogi. Apesar de longe da ribalta dos anos 90, onde chegou a ser considerado o maior do país, o Mogi Beisebol segue resgatando a essência do esporte entre crianças de sete a 12 anos – descendentes ou não.

Recentemente, o time voltou com a primeira colocação da chave bronze da XXV Taça Brasil de Beisebol Pré-Infantil, disputada este mês em Presidente Prudente-SP.

Mas, para o diretor e manager geral do Mogi Beisebol, Juliano Abe, o esporte mudou muito de que quando ele era atleta – Juliano chegou inclusive a jogar beisebol nos EUA. “Hoje há uma grande ocidentalização do esporte. No nosso time, inclusive, há mais atletas ocidentais do que orientais. Isso se deve à democratização do acesso ao esporte, inclusive para acompanhar grandes campeonatos estadunidenses”, conta.

Juliano conta que tem investido em reerguer a modalidade e destaca o papel de transformação que o beisebol tem. “Nós sempre incentivamos nossos atletas e passamos os valores de respeito, comprometimento e esforço. O beisebol tem a mesma capacidade de transformação que têm outros esportes, como o judô, e merece a mesma atenção e valorização, fortalecendo assim o desenvolvimento esportivo e a exportação de atletas”, justifica.

De Mogi para a Seleção

E não é que o processo de reconstrução do time já encaminha até atletas para disputar a modalidade do outro lado do mundo? Vitor Ichiro Akita, de 11 anos foi convocado para integrar a Seleção Brasileira de Beisebol Infantil, que irá disputar o XLI Campeonato Mundial Nanshiki de Beisebol Infantil Sub12, em Edogawa, no Japão, de 28 a 31 de julho.

Ichiro é integrante de uma família muito tradicional da colônia japonesa em Mogi das Cruzes e do beisebol da cidade. Seu avô, Kuniaki Akita, durante anos, foi diretor do Departamento de Beisebol do Bunkyo. Seu tio, Sérgio Shigueru Akita, jogou profissionalmente durante anos no Japão, no time Mitsubishi Juko Nagasaki. E seu pai, Jorge Akita, é um ex-atleta da cidade, integrante de times que trouxeram inúmeros títulos a Mogi, e é um dos responsáveis pela retomada das atividades da modalidade na cidade.

Apoio

O Bunkyo Mogi Beisebol conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Mogi Cruzes e neste ano recebeu um importante estímulo por meio da Lei de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado de São Paulo, tendo a participação direta das empresas mogianas Embu, Hogänäs, Rud Correntes e Supermercados Shibata. “Toda criança mogiana de 7 a 12 pode iniciar a prática do beisebol”, convida Sergio Tavares, coordenador do Projeto Mogi Beisebol para Todos.

Os interessados podem entrar em contato pelo whatsapp (11) 99711-2262 ou enviar e-mail para o endereço eletrônico mogibeisebolparatodos@gmail.com.