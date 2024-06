Do amor da sua família para o próximo

Natália e Kaio dividem o amor com o próximo

A história de amor de Natália de Souza, nutricionista, e Kaio Raphael Silva Fabiano, empresário, ambos com 37 anos, começou em 2006, quando trabalharam juntos em uma empresa.

Naturais de Mogi das Cruzes, se aproximaram quando descobriram muitos pontos em comum, como o dia, o ano e o hospital que nasceram. “Nascemos em 31 de agosto de 1986. O Kaio é mais velho por horas, pois nasceu de manhã, e eu, à noite. Nossas mães deram à luz no mesmo hospital e eram pacientes do mesmo médico”, revela Natália.

Por conta dessa aproximação, a amizade começou e se transformou em algo a mais em fevereiro de 2007. “Começamos o nosso namoro no dia 10 de fevereiro”, conta a esposa.

Para o casal, o momento mais marcante dessa relação de 18 anos foi a primeira comemoração do aniversário deles. De acordo com Natália, “compartilhar a data com o Kaio, com quem você ama, é ainda melhor”. Mas eles também citam o nascimento dos filhos, que trouxeram ainda mais amor para o seu lar.

Seis anos após o início dessa história de amor, em 2012, Kaio e Natália se casaram. Hoje, possuem dois filhos: Mateus, de 11 anos, e Manuela, de 4. Porém, o amor deles não se contentou somente em ficar entre a sua família. Há 10 anos, resolveram dividir este sentimento com o próximo, se dedicando à equipe de assistência social da igreja Manancial da Fé, de Mogi. Com o objetivo de transformar pessoas comuns em discípulos de Jesus, através da pregação do evangelho, atendem famílias, em sua maioria, mulheres em situação de vulnerabilidade social.

Quando falam de trabalharem juntos, os dois dizem que se sentem privilegiados e abençoados. “Aprendemos muito com todas as vidas que assistimos ao longo do ano. Esses ensinamentos, levamos para a nossa casa, para os nossos filhos e para o nosso casamento”, conta a eterna namorada.

Dentro da assistência social, ela conta que um dos pontos altos, que demonstra o amor que eles possuem pelo próximo, é a realização, a cada mês, da entrega de alimentos, produtos de higiene e limpeza para as famílias cuidadas pela igreja. “Os nossos corações se alegram em agradecimento a tudo o que temos vivido e visto”.

Com esse amor que transcende de fora de casa para as demais pessoas, Kaio e Natália revelam que atender socialmente o próximo faz com que sejam mais unidos, pois o amor é atitude. “Diariamente, podemos amar através de escolhas saudáveis e conscientes. Nosso desejo é de que, enquanto estivermos nessa Terra, que estejamos sensíveis para ouvir e executar com excelência aquilo que Deus deseja pra nós e através de nós!”.

A história do casal ultrapassa os limites da sua família