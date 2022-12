DJ Renan Mathias se destaca pela versatilidade

Para ser um bom DJ, é preciso saber conduzir um evento do princípio ao fim, oferecendo animação e diversão para todos os convidados. E isso, o DJ Renan Mathias faz com muita maestria.

Ganhando cada vez mais destaque não só na região mas em todo o Estado de São Paulo, Renan é a aposta certa para animar qualquer tipo de festa ou eventos, sobretudo casamentos e eventos corporativos. Ao longo dos seus mais de 10 anos de carreira, ele tem aprimorado seu talento e profissionalismo, que vai muito além da discotecagem.

É que o trabalho do DJ ultrapassa o repertório das músicas escolhidas. Ele oferece uma experiência completa para contratantes e convidados, inclusive com adereços e itens diferenciados. “Oferecemos locação de toda estrutura necessária para uma boa pista de dança, sonorização e iluminação profissional”, explica Renan. Nas festas, ele constrói uma boa playlist turbinada com efeitos especiais como fogos indoor, jato de CO2, robô de LED, Sax Live, percussão e painel de LED, dentre outros itens.

Seu carisma e versatilidade o fazem colher seus frutos. Na semana passada, ele foi o DJ principal do casamento da atriz global Bruna Hamú, em São PAulo. Protagonista de “Malhação Sonhos”, a atriz também participou de “Sangue Bom”, “A Lei do Amor” e “A Dona do Pedaço”.

Além disso, ele também participou recentemente de um evento onde tocou ao lado de Alok, um dos DJs mais conceituados do mundo. “Foi uma conquista muito importante estar ao lado do meu ídolo e maior DJ da atualidade, e também de ser escolhido por uma atriz global entre tantos DJs para realizar um dos dias mais marcantes da vida dela, que por sinal foi uma festa incrível e sofisticada”, conta. Ele destaca também que, este ano, ele e sua equipe foram eleitos por diversos contratantes em uma plataforma reconhecida nacionalmente como um dos melhores profissionais do país. “Não esperem menos que isso para o próximo ano. Além de novidades na apresentação, já estamos inovando nossos equipamentos, e continuaremos buscando o que há de melhor no mercado”, avisa Renan Mathias.

DJ Renan Mathias

(11) 97550-1256

@djrenanmathias