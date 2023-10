DJ mogiano Renan Mathias toca na festa de Val Marchiori

Conhecido pela sua versatilidade, talento e profissionalismo, o DJ mogiano Renan Mathias segue sendo requisitado não só na região, mas como em grandes eventos em São Paulo. O último aconteceu na sexta-feira, dia 6 de outubro, quando o artista foi o responsável pela animação da festa de aniversário da socialite Val Marchiori.

O evento aconteceu no apartamento luxuoso de Val e reuniu amigos e familiares da empresária, além de famosos como João Kléber, Chiquinho Scarpa, Sylvia Design, Mara Maravilha e Íris Stefanelli.

Para comemorar o novo ciclo de Val, o apartamento ganhou uma decoração requintada, na temática de ‘Flores’, nos tons de prata, branco e vermelho.

Para Renan, poder tocar em uma festa de uma celebridade é prova do reconhecimento do seu trabalho e de todo o investimento realizado em cada apresentação. “A estrutura que a gente oferece, com tecnologia e sempre atualizados com as melhores novidades do mercado são a prova do nosso trabalho sério. Além disso, o nosso show é diferenciado, com interação com o público e um repertório personalizado. A soma de todos esses detalhes entrega esse trabalho, que vem sendo reconhecido não só em Mogi e São Paulo, mas no Brasil todo”, diz Renan.

A escolha do repertório é levada a sério pelo DJ, que faz questão de fazer reuniões com o cliente para entender seu gosto e preparar um repertório musical totalmente personalizado para cada momento da festa. “Pensamos desde a recepção, onde a gente trabalhou com um lounge, com algo mais eletrônico, em parceria com uma violinista, até a parte realmente da balada, fizemos um open format, tocando de tudo um pouco, sentindo o que os convidados estavam querendo”.

Para acompanhar o trabalho do DJ Renan Mathias, acesse o perfil do Instagram @djrenanmathias.