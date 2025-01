Distruibuição de água haverá pausa em loteamento de César de Souza

Para manter o bom funcionamento do sistema de distribuição de água para o loteamento Villa Di Cesar, em César de Souza, o Semae fará, na quarta-feira (15), uma manutenção de bombas e troca de válvulas na estação elevatória que atende o bairro. As elevatórias são as estruturas operacionais que enviam água de partes baixas para regiões mais altas. Para realizar os serviços, haverá uma pausa no abastecimento, das 7h às 15h. A normalização do fornecimento de água será de forma gradativa, devendo se estabilizar à noite. Quem tem caixa d’água possivelmente não terá a rotina afetada. Ainda assim, a autarquia recomenda utilizar com economia o volume armazenado.

Em caso de dúvidas ou para comunicar falta d’água, entre em contato com o Semae pelo 115. O atendimento é de segunda a sexta, das 7h às 21h; sábados, domingos e feriados, das 7h às 19h.

O Serviço também atende pelo WhatsApp, no número (11) 95807-3381, com atendimento de segunda a sexta, exceto feriados, das 8h às 18h.