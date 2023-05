Diretor da APP Alto Tietê participa do Warming Fest’UP2023 na UMC

O diretor da APP Alto Tietê e sócio-fundador da agência A Fábrica Comunicação, José Ribamar Lins, participa nesta terça-feira, 30 de maio, do Warming Fest’UP2023, o terceiro evento do “esquenta” para o tradicional Fest’UP, realizado anualmente pela APP – Associação dos Profissionais de Propaganda.

O tema é Inteligência Artificial no contexto da criatividade e branding. “Acredito no espírito de equipe e nas relações humanas como base fundamental para o funcionamento saudável e criativo dentro de uma empresa de comunicação. A transparência e o respeito entre todos não só permitem que nasçam ideias interessantes como transforma o ambiente de trabalho em um ambiente criativo. Acredito na evolução tecnológica, mas nunca em substituição ao sujeito enquanto ser criativo, pensante e atuante socialmente”, comenta Ribamar.



A participação da regional APP Alto Tietê é uma parceria com a Universidade de Mogi das Cruzes que realiza a 19° Jornada do Design Gráfico – DUMC nos dias 29, 30 e 31 de maio, um projeto que tem a supervisão da profa. Elis Souza e da coordenadora de cursos da UMC, Gracy Duarte.

O palestrante Ricardo Aum, estrategista de marcas e co-fundador da Kollettiv, traz o tema “A Revolução Inevitável: como a Inteligência Artificial está redefinindo o futuro do Branding”, abordando a criatividade, design e branding no cenário da Inteligência Artificial, um evento que reunirá estudantes e professores no campus da UMC.

Para Maria Teresa Arbulu que representa a regional APP Alto Tietê é motivo de comemoração pois Mogi das Cruzes entra no circuito do Fest’UP. “Esta parceria com a UMC amplia nossos canais para a divulgação do Fest’UP, um evento realizado pela APP Brasil – Associação de Profissionais de Propaganda, integra a regional a um evento de relevância e tradição no mercado publicitário, assim como também abre mais uma oportunidade de conexão com os universitários da área de Comunicação. A presença do diretor José Ribamar Lins no evento está em sintonia com o tema IA, em constante destaque nas pautas envolvendo a criação e o branding”.

O evento terá início às 19h00 no auditório do Centro Cultural, situado no prédio da Biblioteca, no Campus da UMC, em Mogi das Cruzes.