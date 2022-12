Dirceu Pinto é homenageado na abertura do Mundial de Bocha Paralímpica no Rio

A Cerimônia de Abertura da Rio de Janeiro 2022 Boccia World Championships aconteceu nesta segunda-feira, 5, com uma homenagem especial ao maior atleta brasileiro de bocha, Dirceu Pinto, falecido em 2020 por problemas cardíacos. Dirceu conquistou três das sete medalhas do Brasil em campeonatos mundiais, sendo dois ouros e uma medalha de prata.

O Mundial de bocha é a principal competição de bocha paralímpica do ciclo Paris 2024 e conta com mais de 170 atletas de 40 países. Os jogos começam nesta terça-feira, 6, e vão até o dia 13/12, a partir das 9h30, com entrada gratuita na Arena Carioca 1 e transmissão ao vivo no Youtube da ANDE, organizadora do torneio.

Além da presença dos pais e da irmã de Dirceu Pinto, que trouxe para o Brasil cinco medalhas em Jogos Paralímpicos, foi criado um painel gigante que ficará exposto na área de competição com um grafismo do atleta. E, a grande sensação, foi a criação do mascote Dibo, que é uma contração de “Dirceu” e “da Bocha”.