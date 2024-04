Dicas para inovar na hora de dar presentes corporativos

Inovar na escolha de presentes corporativos pode ser uma estratégia poderosa para impressionar clientes em potencial e fortalecer relacionamentos comerciais.

Se ainda tem dúvidas se vale a pena, uma pesquisa mostra o contrário: a personalização de presentes corporativos tem sido reconhecida como uma forma assertiva para a satisfação do cliente, com aumento de 22% nesse quesito.

Além disso, quase 80% dos clientes expressaram sua disposição em repetir negócios com empresas que adotam essa abordagem. É encorajador notar que a maioria das empresas está respondendo a essa tendência, com 61% delas já implementando essa prática.

Esqueça aquelas lembrancinhas já tão batidas no ramo corporativo: canetas com nome da empresa, chaveiros nada interessantes, bolsas com grafias garrafais com a marca. Tudo isso provavelmente vai ficar esquecido num canto da gaveta ou mesmo ir parar no lixo.

O ideal é trazer algo tão interessante e útil que vai ser usado sempre, quase todos os dias, e virar peça coringa para o cliente e/ou fornecedor. Ser lembrado é a alma do negócio.

Joyce Passos, fundadora do Surpresa Tem Hora, empresa especializada em presentes corporativos, elenca algumas dicas para se destacar na hora de escolher lembranças e prospectar clientes de forma eficaz:

1. Personalização é a chave

Investir em presentes personalizados demonstra cuidado e atenção aos detalhes. Considere gravar o nome do cliente ou o logotipo da empresa no presente, criando uma conexão mais profunda e duradoura.

2. Pense além dos tradicionais brindes

Em vez de optar por brindes comuns, como canetas e calendários, pense em presentes que realmente surpreendam e encantem. Itens exclusivos, artesanais ou gourmet podem fazer uma grande diferença.

3. Considere os interesses do cliente

Antes de escolher um presente, pesquise os interesses e preferências do cliente. Se eles são apaixonados por vinho, por exemplo, um conjunto de vinhos selecionados ou acessórios para vinho pode ser uma escolha excelente.

4. Experiências memoráveis

Em vez de presentes tangíveis, considere oferecer experiências memoráveis, como vouchers para jantares em restaurantes sofisticados, ingressos para eventos esportivos ou culturais, ou até mesmo workshops exclusivos.

5. Sustentabilidade e responsabilidade social

Cada vez mais, as empresas estão valorizando presentes corporativos que reflitam valores de sustentabilidade e responsabilidade social. Opte por presentes eco-friendly, feitos com materiais reciclados ou provenientes de fontes sustentáveis.

6. Embalagens criativas

A apresentação é fundamental. Invista em embalagens criativas e elegantes que complementem o presente e transmitam uma mensagem de sofisticação e cuidado.

7. Personalização do momento de entrega

Não subestime o impacto de uma entrega personalizada. Considere entregar o presente pessoalmente, se possível, e incluir uma nota escrita à mão para demonstrar apreço genuíno.

8. Acompanhamento pós-entrega

Não se esqueça de seguir com um acompanhamento após a entrega do presente. Um e-mail ou ligação para garantir que o presente foi recebido e apreciado pode ajudar a fortalecer ainda mais o relacionamento com o cliente.

Mas, e qual é a hora certa de dar esses presentes?

Dar presentes corporativos para clientes é uma prática estratégica que pode fortalecer significativamente os laços entre uma empresa e seus clientes.

No entanto, o sucesso dessa estratégia depende em grande parte do momento certo para fazer a entrega. Escolher a hora certa para esse mimo pode garantir que o gesto seja bem recebido e valorizado.

Uma boa ideia é fugir de datas comemorativas como uma estratégia para surpreender e valorizar ainda mais o momento. Nesse caso, que tal postergar ou antecipar um presente de Natal, por exemplo? O fator surpresa conta muito, além de ser algo inesperado, certamente seria marcante e memorável por não concorrer com diversas outras lembranças já esperadas em dezembro.

Além disso, o fechamento bem-sucedido de um novo acordo ou contrato também é uma ocasião propícia para presentear clientes, pois demonstra reconhecimento pela parceria estabelecida.

O aniversário de clientes especiais também é uma oportunidade valiosa para mostrar apreço e cuidado. Reconhecer o aniversário de um cliente não apenas reforça o relacionamento, mas também cria uma conexão emocional que pode contribuir para a fidelidade a longo prazo.

É importante ressaltar que cada empresa deve avaliar individualmente a melhor oportunidade para presentear seus clientes, levando em consideração o contexto específico do seu setor e da sua base de clientes. O que funciona para uma empresa pode não ser adequado para outra, e é essencial adaptar a estratégia de presentes corporativos de acordo com as necessidades e preferências dos clientes.

Lembre-se ainda que, antes de pensar em presentes ou brindes para fidelizar clientes, é essencial priorizar a satisfação do cliente. Clientes verdadeiramente satisfeitos são mais propensos a valorizar e aproveitar os gestos de apreciação da empresa, tornando a prática de dar presentes corporativos ainda mais eficaz como parte de uma estratégia de fidelização bem-sucedida.