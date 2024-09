📰 Veja os destaques da semana na edição 1357 do jornal ‘A Semana’:



Dia do Tietê é comemorado com atividades sustentáveis

Mogi das Cruzes contará com programação durante os dias 21 e 22 de setembro

Dia de Mutirão da Limpeza, divulgação do Programa Municipal de Educação Ambiental (ProMEA), palestra, plantio de mudas e Prosa SocioAmbiental fazem parte da programação organizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal.



“Em Evidência”, por Fabíola Pupo: Denise Mary Costa

Enfermeira, professora universitária e empreendedora na área materno-infantil, Denise Mary Costa de Oliveira fala sobre o Protocolo IMP. Ela está “Em Evidência”, com Fabíola Pupo.



Mogi das Cruzes recebe mais uma opção de lazer: Parque Airton Nogueira

O parque, que leva o nome de do mogiano que sempre lutou pelo progresso comunitário, cultural e econômico da região, conta com campo de futebol, quadras para vários esportes, Academia da Terceira Idade, playground e parkour.



6ª Oktoberfest Mogi se prepara para animar a cidade neste mês

Com 12 horas de festa, participantes poderão desfrutar de comidas, bebidas e música de qualidade.

A organizadora, Cidade Viva Produções, já colocou convites à venda.



Mogi Basquete vence a Liga Sorocabana, mas está fora do Paulista

O Mogi das Cruzes Basquete venceu a Liga Sorocabana de Basquete por 70 a 61 na noite do sábado (15), no Hugo Ramos, mas não garantiu a vaga para permanecer no campeonato.