Suzano expande rede municipal de saúde com novas Unidades de Atenção Básica

Ação melhora o acesso a serviços médicos e odontológicos

Nos últimos seis anos, a rede municipal de saúde de Suzano recebeu um significativo reforço com a inauguração de seis novos postos de Atenção Básica, melhorando a oferta de atendimentos e serviços médicos e odontológicos para a população. A expansão das unidades abrange as regiões central, norte e sul da cidade, contribuindo para uma cobertura assistencial mais abrangente.

O processo de ampliação teve início em 17 de agosto de 2018, com a abertura da Unidade de Saúde da Família (USF) Marcelino Maria Rodrigues, localizada no Jardim Brasil. Em seguida, a USF Onésia Benedita Miguel foi inaugurada em 1º de junho de 2019 no Jardim Suzanópolis, e a USF Maria Inês Santos, na região norte, foi entregue em 3 de agosto do mesmo ano.

A USF Vereador Marsal Lopes Rosa foi inaugurada em 8 de julho de 2020, seguida pela UBS Adelzuita Ferreira dos Santos, em 23 de outubro de 2021, e pela UBS Octacilio de Carvalho Schiavi, aberta em 9 de abril de 2022. Juntas, essas unidades realizam, em média, 22.311 procedimentos e 9.979 consultas mensais, abrangendo diversas áreas, como medicina, enfermagem, odontologia, psicologia, farmácia, nutrição e fonoaudiologia.

Além disso, a cidade se prepara para a construção de uma nova UBS no bairro Parque do Colégio, cujas obras estão em andamento, e outras duas unidades nos bairros Jardim Saúde e Cidade Boa Vista, que receberão investimentos do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal.

O secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, enfatizou a importância desses novos equipamentos para a melhoria da saúde em Suzano, promovendo mais agilidade no acesso aos serviços. O prefeito Rodrigo Ashiuchi também destacou que a ampliação da infraestrutura de atendimento tem impactado positivamente a qualidade de vida da população, com quase 10 mil consultas mensais nas novas unidades.

A iniciativa reafirma o compromisso da administração municipal em oferecer serviços de saúde de qualidade, garantindo que todos os moradores tenham acesso aos cuidados necessários para o seu bem-estar.

Crédito: Secop Suzano

