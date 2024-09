A 6ª Oktoberfest Mogi animará a região com 12 horas de festa

Com diversos tipos de cerveja, o evento caiu no gosto do público

A maior festa cervejeira da região já está com data marcada e com tudo organizado para acontecer. A 6ª edição da Oktoberfest Mogi será realizada pela empresa Cidade Viva Produções, comandada pelo apresentador Leandro Sérgio, no dia 28 de setembro (sábado), no Clube Vila Santista.

O evento, considerado único e diferenciado na cidade, exatamente pela sua energia e animação para todas as idades, terá início às 12h e término à meia-noite, com diversas marcas de cerveja e bandas mogianas e de fora da cidade.

Conhecida por ter trazido o conceito da festa alemã para Mogi das Cruzes, a Oktoberfest já recebeu mais de 18 bandas durante as suas seis edições e carrega o lema: “Beba menos, beba melhor”. “A festa já caiu no gosto do público e está comemorando, em 2024, seu sexto ano de sucesso”, conta Leandro.

Os ingressos estão sendo vendidos pelo site (www.oktoberfestmogi.com.br), no valor de R$30, mas o lote pode virar a qualquer momento, aumentando o valor dos convites. A venda será feita até o dia 27 de setembro.

Para fazer jus à maior festa cervejeira, a Oktoberfest oferecerá aos participantes as cervejas Colorado, Patagonia, Goose, Spaten, Hoccus Poccus e o clássico Brahma Chopp. “Também teremos as cervejas da Feitoria da Cerveja”, enfatizou o organizador.

Para animar ainda mais o público, o evento contará com diversas atrações, como as bandas Queen Tribune Brazil e Espora Country, o cantor Anderson Cici e os DJs Ronaldo Costa e Tibão, passando por ritmos, como sertanejo, eletrônica, pagode, rock e muitos clássicos.

Para alimentação, barracas de comidas variadas, com doces e salgados, estarão montadas, em que os convidados pagarão pelo que optarem consumir.

Como em todos os anos, a festividade terá a sua corte, eleita anualmente, composta pela rainha, Raíssa Pacheco, as duas princesas, Natasha e Gaby, e os embaixador, Marcelo Santana.



