Diabetes, uma doença silenciosa

Diabetes é uma síndrome metabólica de origem múltipla. É uma doença causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina, hormônio que regula a glicose no sangue e garante energia para o organismo. Atualmente, estima-se que 10% da população mundial apresenta diabetes, cerca de 537 milhões de pessoas.

O diabetes tipo 2, também o mais comum, afeta como o corpo processa o açúcar do sangue. É causado principalmente por hábitos inadequados de vida, como obesidade, sedentarismo, excesso de alimentos calóricos, além de estar associado a uma predisposição familiar.

Segundo o professor doutor de Endocrinologia da UMC, Marco Aurélio Marins Aguiar, “vários medicamentos para o diabetes tipo 2 estão surgindo nos últimos anos, inclusive medicamentos que, além de controlar o diabetes, diminuem o risco de doenças cardíacas e renais associadas à doença”.

Já o diabetes tipo 1, é uma doença com fatores genéticos envolvidos, que predispõem ao desenvolvimento de anticorpos que destroem as células produtoras de insulina. Esse tipo de diabetes não está relacionado aos hábitos de vida.

“No caso do diabetes tipo 1, algumas tecnologias estão surgindo para melhorar o controle e a monitorização da doença, que é de extrema importância nesse tipo de diabetes, visto ser geralmente mais instável que o diabetes tipo 2”, comenta Aguiar.

Quando não cuidado, os níveis elevados de glicose no sangue causam um processo de inflamação na camada interna dos vasos (artérias), facilitando o depósito de colesterol. Isso conduz a um quadro de obstrução arterial, que leva décadas até aparecer. Com essa obstrução, diversos órgãos podem ter seu funcionamento prejudicado, ou até paralisado.

Se não tratado adequadamente, pode levar a complicações oculares (até cegueira), complicações nos rins (até perda dos rins, necessitando hemodiálise), ferimentos nos membros inferiores com dificuldade de cicatrização, obrigando até a amputações, infarto cardíaco e derrame (AVC – Acidente Vascular Cerebral).

De acordo com o especialista, “sem a mudança nos hábitos de vida, com alimentação adequada, atividade física regular e controle do sobrepeso ou obesidade, fica o problema de uma agravante, pois o diabetes é uma doença silenciosa, que deve ser investigada rotineiramente.”

Cuidados com o corpo é o melhor remédio