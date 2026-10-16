Dia de Finados: Prazo para limpeza de sepulturas vai até dia 28

Os responsáveis por sepulturas nos cemitérios municipais de Mogi das Cruzes devem ficar atentos aos prazos estabelecidos para os serviços de conservação das estruturas para o Dia de Finados. As obras de conservação e reforma das estruturas poderão ser feitas até o dia 28 deste mês, a quarta-feira que antecede o fim de semana e o feriado.

A definição de prazos para a realização dos serviços busca evitar transtornos, dado o grande número de visitantes que costumam circular pelos cemitérios no Dia de Finados, dia 2 de novembro. Cerca de 80 mil pessoas são esperadas nos cemitérios São Salvador, da Saudade e de Sabaúna.

Para facilitar, é possível encontrar a localização exata das sepulturas nos três cemitérios municipais acessando o site da Prefeitura. O acesso é rápido, basta digitar o nome de quem deseja e o sistema oferece o local exato em que a pessoa está sepultada.