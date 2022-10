Dia das Crianças no Parque das Neblinas tem programação especial

O Parque das Neblinas, reserva ambiental da Suzano gerida pelo Instituto Ecofuturo, terá uma programação especial para celebrar o Dia das Crianças. A ação, que acontece no dia 12 de outubro, contará com duas opções: acampamento em família, em um pacote com atividades voltadas ao público infantil que inclui imersão no ambiente natural, trilhas autoguiadas, trilhas noturnas e contação de histórias em volta da fogueira; e dia de imersão, em que monitores da reserva estarão em pontos estratégicos para promover algumas atividades com e na natureza – como corda, amarelinha, plantio de mudas e confecção de bombas de sementes. No dia também é possível contratar percurso leve de canoagem.

O Parque recebe crianças de todas as idades, e a ideia é celebrar a data incentivando o contato com a natureza em família. Os valores das atividades variam entre R$ 45 a R$ 200 por pessoa.

O Parque das Neblinas fica localizado na região em Mogi das Cruzes e Bertioga, no estado de São Paulo. A reserva tem 7 mil hectares de Mata Atlântica e protege 1.330 espécies de fauna e flora já registradas na área, todo o valor cobrado pelas visitas são usados para custear a própria operação e conservação da área.

Para participar do evento, mande um e-mail para: parquedasneblinas@ecofuturo.org.br. As vagas são limitadas e é necessário agendamento com no mínimo dois dias úteis de antecedência.