Dia das Crianças no Clube de Campo de Mogi terá festa à fantasia

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) prepara para o domingo (5/10), uma manhã dedicada à imaginação e à diversão em comemoração ao Dia das Crianças. Das 10h às 13h, os associados mirins poderão participar de uma festa à fantasia, transformando-se em seus personagens favoritos e vivendo momentos especiais em família.

A programação contará com brinquedos infláveis, distribuição de pipoca, algodão doce, picolé e refrigerante, além de um espaço para fotos, cuja lembrança poderá ser retirada posteriormente na Secretaria do Clube. As atividades acontecerão no Campo Society “Maurício Machado de Mello” e serão conduzidas por personagens icônicos, com direito a danças, brincadeiras e interações que prometem encantar não apenas os pequenos, mas também seus familiares. Em caso de chuva, toda a festa será transferida para o Ginásio “Dr. Milton Cruz”, sem alterações na programação.

Segundo a diretora social do clube, Karin Camargo, a proposta foi pensada para fortalecer a convivência entre gerações. “Cada detalhe foi pensado para que as crianças possam se divertir, explorar a imaginação e compartilhar esse momento com a família. O Clube de Campo incentiva atividades que contemplem todas as idades, e a comemoração do Dia das Crianças reforça esse compromisso com os nossos associados”, destacou.

Mais informações sobre o evento podem ser obtidas pelo telefone (11) 4728-5600.

Evento contará com personagens, brincadeiras e atividades para os associados mirins e suas famílias