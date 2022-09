Dia das Crianças do Clube de Campo terá circo e brinquedos infláveis 

A alegria e muita diversão estão garantidas no Dia das Crianças do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC). No próximo dia 9 de outubro, das 10 às 13 horas, o complexo esportivo e de lazer vai recepcionar os pequenos associados para curtir no Campo Society “Maurício Machado de Mello” o tradicional circo.

Estão previstas atrações como malabares, acrobacias, além do esperado show de mágica. As crianças também poderão aproveitar os brinquedos infláveis e as guloseimas que serão preparadas especialmente para um domingo de muita curtição.

O Dia das Crianças do CCMC também cumpre seu papel social, participando de mais uma edição da Campanha “Vamos Ajudar”. Para isso, estão sendo arrecadados brinquedos novos e usados em bom estado para o Lar Batista de Crianças. Os interessados em contribuir podem fazer suas doações nos três pontos de coleta do Clube de Campo: Academia, Secretaria e Recepção.

“Preparamos um dia especial para as crianças e as famílias associadas. O tema circo é adorado por todos e sempre desperta a imaginação e empolga os pequenos, além de pais e familiares. Toda essa diversão, regada com pipoca, picolé e outras guloseimas para deixar o Dia das Crianças ainda mais divertido. Esperamos a adesão de todos e a contribuição para nossa campanha”, afirmou a diretora social interina do CCMC, Karin Camargo.

Mais informações sobre a Campanha “Vamos Ajudar” podem ser obtidas pelo telefone (11) 4728-5600.