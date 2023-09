Dia das Crianças do Clube de Campo de Mogi terá brincadeiras e ação social 

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) preparou para os jovens associados uma manhã de muita alegria e diversão em comemoração ao Dia das Crianças. No dia 8 de outubro, um domingo, das 10 às 13 horas, o complexo esportivo e de lazer recepcionará, no Campo Society “Maurício Machado de Mello”, centenas de crianças e familiares para se deliciarem com brinquedos infláveis, além de muitas guloseimas.

O evento, exclusivo para associados, marca a reta final da campanha “Vamos Ajudar” do Clube de Campo que, desta vez, mobiliza a comunidade na arrecadação de brinquedos novos e usados em bom estado para a Associação Beneficente Raios de Sol. No domingo, será o penúltimo dia para que os interessados possam efetuar as doações.

Em caso de chuva, o evento será transferido para o Ginásio “Dr. Milton Cruz”. De acordo com a diretora social do Clube de Campo, Karin Camargo, a mobilização das famílias associadas e amigos para a causa solidária tem se tornado uma cultura e agradado a todos:

“Esperamos ter mais um domingo bastante agradável de Dia das Crianças, com brinquedos infláveis garantindo a diversão da garotada, além de muita pipoca, algodão doce e picolé para deixar o dia ainda mais doce. Nossa expectativa é de ter um dia de muita curtição, sem deixar de lado o intuito solidário de ajudar crianças carentes da nossa cidade”, afirmou Karin.

Vamos Ajudar

A campanha “Vamos Ajudar” do CCMC começou no dia 31 de agosto. Os brinquedos estão sendo recebidos nos três pontos de coleta: Recepção, Secretaria e Academia. A expectativa é que eles sejam entregues na semana do Dia das Crianças.

A Associação Beneficente Raios de Sol atua em Jundiapeba e auxilia famílias carentes da região com a distribuição de alimentos, roupas e brinquedos. A entidade possui duas creches com atendimento integral a mais de 280 crianças de 4 meses a 5 anos. Através de doações de empresas e pessoas físicas, voluntariado, festas e eventos e muita solidariedade, a entidade vem contribuindo para o desenvolvimento social das famílias atendidas há quase 20 anos.

Mais informações sobre a Campanha “Vamos Ajudar” do Clube de Campo podem ser obtidas pelo telefone (11) 4728-5600.