Dia das Crianças do Clube de Campo de Mogi alegra famílias e arrecada brinquedos 

A alegria e a diversão contagiaram as famílias do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC). O complexo esportivo e de lazer reuniu mais de 1,4 mil associados para um dia repleto de apresentações circenses, brinquedos infláveis e pintura facial.

O palco das atividades, em clima de circo, foi o Campo Society “Maurício Machado de Mello”, que recebeu atrações como malabares, acrobacias, além do tradicional show de mágica que ganhou toda a atenção dos pequenos associados, no dia 9 de outubro.

O Dia das Crianças do CCMC também cumpriu seu papel social, participando de mais uma edição da Campanha “Vamos Ajudar”. Foram arrecadados centenas de brinquedos e quase 200 livros, revistas e material educativo para o Lar Batista de Crianças.

As atividades foram um sucesso. De acordo com a diretora social interina do Clube de Campo, Karin Camargo, o Dia das Crianças teve uma presença numérica considerável das famílias, que curtiram as atrações do começo ao fim. “Estamos contentes pelo Clube de Campo ter proporcionado um Dia das Crianças tão especial, onde pais, mães, filhos, netos, tios e avós se divertiram muito. A cada evento, percebemos que a participação dos associados está aumentando e a campanha Vamos Ajudar já incorporou em nossas atividades, com grande adesão de todos”, afirmou.

Além dos parceiros tradicionais que caminham junto com o Clube de Campo a cada atividade social, a Decathlon participou do Dia das Crianças cedendo equipamentos para atividades como arco e flecha, badminton, peteca, dardo, e uma mesa de tênis para um dia inteiro de muito lazer entre as famílias.