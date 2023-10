Dia das Crianças agita garotada e famílias no Clube de Campo de Mogi 

Alegria e solidariedade deram o tom no Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC), que celebrou o Dia das Crianças com uma série de atividades lúdicas para os pequenos associados. Mais de 700 pessoas participaram das comemorações, que marcaram a reta final da campanha “Vamos Ajudar” que, desta vez, mobilizou a comunidade na arrecadação de brinquedos novos e usados em bom estado para a Associação Beneficente Raios de Sol.

Ao todo, o complexo esportivo e de lazer recebeu mais de 800 itens para doação (entre brinquedos, pelúcias, livros, entre outros). Com a campanha encerrada, o Clube de Campo efetuará nos próximos dias as doações à entidade de Jundiapeba, que auxilia famílias carentes da região com a distribuição de alimentos, roupas e brinquedos.

De acordo com a diretora social do CCMC, Karin Camargo, o evento agradou todos os associados que participaram das atividades no Ginásio “Dr. Milton Cruz”, no último domingo. “Atingimos esse volume de doações graças ao empenho e solidariedade de cada associado. Foi uma manhã muito agradável, com nossas crianças aproveitando uma grande festa com brinquedos infláveis, além de muitas guloseimas. Tudo isso, com um toque solidário especial: ajudar quem mais precisa”, comemorou Karin.

Entidade

A Associação Beneficente Raios de Sol possui duas creches com atendimento integral a mais de 280 crianças de 4 meses a 5 anos. Através de doações de empresas e pessoas físicas, voluntariado, festas e eventos e muita solidariedade, a entidade vem contribuindo para o desenvolvimento social das famílias atendidas há quase 20 anos.