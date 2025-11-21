Dia D de Mobilização contra a Dengue vistoria 169 imóveis

Operação também realizou ações educativas com 297 alunos

O Dia D de Mobilização contra a Dengue, realizado na sexta-feira (14) em Mogi das Cruzes, vistoriou 169 imóveis e resultou em cinco autuações a depósitos de sucatas por manter materiais que favorecem a proliferação do mosquito Aedes aegypti. A ação incluiu ainda palestras educativas para 297 crianças de escolas públicas de Brás Cubas, intensificando o alerta sobre os cuidados diários para evitar o transmissor da dengue, zika e chikungunya.

O Departamento de Fiscalização de Posturas emitiu três notificações para limpeza e paralisação de acúmulo de materiais recicláveis, além de uma autuação por operação sem licenciamento e em condições insalubres.

Coordenadas pelo Departamento de Vigilância em Saúde, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), as ações foram realizadas ao longo do dia, com foco no combate a criadouros e na orientação direta à população. A operação utilizou drones para aplicação de larvicida em áreas de difícil acesso, ampliando o alcance das medidas de bloqueio.

O diretor da Vigilância em Saúde, Jefferson Leite, ressaltou o trabalho conjunto e o papel da população: “O Dia D reforça que o combate à dengue é um compromisso de todos. Cada criadouro eliminado faz diferença, e a participação ativa dos moradores é fundamental para protegermos nossas famílias e nossa cidade”.

A iniciativa segue as diretrizes do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo (CVE/SP) e busca intensificar ações preventivas antes do período mais quente e chuvoso. Participaram da operação Defesa Civil, Guarda Municipal Ambiental e as secretarias de Saúde, Segurança, Educação, Serviços Urbanos e Zeladoria.

O trabalho começou às 8 horas, no CCZ, com reunião de alinhamento e entrega de EPIs. Pela manhã, equipes atuaram em Brás Cubas e Vila Nova Jundiapeba, com sobrevoos de drones e aplicação de larvicida em pontos críticos; à tarde, as vistorias seguiram para o Parque Residencial Itapeti, enquanto ações educativas foram realizadas em escolas do Jardim Universo.

Mogi mantém atividades permanentes de prevenção, incluindo vacinação de adolescentes de dez a 14 anos nas UBSs e USFs de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, e até as 18h nas unidades de horário estendido. O Núcleo de Prevenção e Controle de Arboviroses (NPCA) segue com visitas casa a casa, bloqueio de criadouros e monitoramento de pontos estratégicos, além do uso de drones em grandes reservatórios.

A população pode solicitar atendimento e fazer denúncias pelo Zap Dengue (11) 99918-6070, pelos telefones SIS 160 e 162, e gestantes em pré-natal seguem recebendo repelentes. As brigadas de combate à dengue foram ampliadas para prédios públicos.

