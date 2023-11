Dez bairros serão atendidos pela Operação Cata-Tranqueira nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (29/11), dez bairros de Mogi das Cruzes recebem a Operação Cata-Tranqueira. As edições do serviço às quartas-feiras são uma novidade, implantada recentemente na ampliação do cronograma para atender todos os bairros da cidade.

As equipes da Operação Cata-Tranqueira vão atender nesta quarta-feira os moradores da Vila Jundiaí, Vila Paulista da Estação, Vila Cardoso, Vila Bela Flor, Vila Cintra, Vila Nova Cintra, Jardim Modelo, Jardim Cambuci, Residencial Mirage e Vila Jóia.

Os materiais inservíveis que a população deseja descartar serão recolhidos e enviados para a destinação correta.

A orientação é que os moradores deixem nas calçadas em frente de casa os itens que queiram descartar, na noite desta terça-feira ou às 7h da manhã da própria quarta-feira.